



Израильский министр: война в Украине сформировала союз между Ираном и РФ

Председатель "Тиква Хадаша", член кабинета министров по вопросам безопасности Гидеон Саар рассказал о тесных связях между Россией и Ираном.



Соответствующее интервью он дал телеканалу TBN, комментируя серьезные вызовы для Израиля, который был втянут в войну.



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По его словам, в настоящее время Еврейское Государство ведет войну против иранского режима и его приспешников, которых активно поддерживает Россия.



"Иран создал террористические прокси, чтобы отвлечь нас, в том числе, от процесса создания ядерного оружия. После нападения России на Украину Иран стал ключевым поставщиком оружия, и не только, в Россию. Тогда стало ясно, что это не будет односторонним шагом – Иран ожидает от России помощи в противостоянии с Израилем. То есть, война на Украине сформировала российско-иранский союз. Мировые лидеры должны осознать, что Россия и Иран сейчас едины", - отметил он.