



Израильский миллиардер отрицает связь с Пригожиным и угрожает судом

Израильский миллиардер Михаил Мирилашвили отрицает свои связи с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, грузинскими преступными группировками и президентом России Владимиром Путиным.



По данным The Jerusalem Post, лидеры протеста против правовой реформы Лиор Хорев, Ами Дрор и Илан Шилоах и другие активисты получили от адвокатов магната письма с предупреждениями о том, что против них из-за таких обвинений будут поданы иски о клевете.



Юристы предупредили, что Мирилашвили может отсудить 150 тысяч шекелей за каждый оскорбительный пост в отношении него в соцсетях. Выигранные в суде деньги магнат намерен пожертвовать на благотворительность.



Чтобы избежать судебных разбирательств, адвокаты предлагают адресатам опубликовать опровержения и извинения, а также предоставить финансовую компенсацию за моральный ущерб.