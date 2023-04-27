



Израильский лазер сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты

Одновременно с впечатляющими достижениями компании Rafael в разработке боевого лазера наземного базирования, компания Elbit Systems сообщает о значительном достижении в области лазеров воздушного базирования



Лазеру Elbit удалось перехватить несколько беспилотных летательных аппаратов с помощью лазерного луча, выпущенного по ним с самолета, пролетающего в километре от них.



По данным компании Elbit, все беспилотные аппараты, на которые был нацелен лазер, были уничтожены: "Никто не делал этого до нас, - говорит вице-президент по технологиям компании Elbit Одед Бен Давид: - Этот успешный эксперимент вселил в нас уверенность в плане создания через несколько лет лазерного перехватчика воздушного базирования. Для меня это исполнение детской мечты - производить лазерные боевые системы. Независимо от моей детской мечты, нам это необходимо для безопасности страны, эта система нужна нам не завтра, а вчера".



В концепции Elbit говорится о мощном лазерном перехватчике, который может быть установлен на истребителях и позволит перехватывать вражеские истребители или беспилотники со скоростью света. Такое оружие позволит сбивать также ракеты и даже гиперзвуковые ракеты, которые в последние годы представляют собой растущую угрозу, поскольку их скорость в восемь раз превышают скорость звука и они не могут быть перехвачены существующими системами ПВО.

