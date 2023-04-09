



Израильский комитет по разведке и секретным службам проводит срочное заседание

Комитет по разведке и секретным службам, подкомитет комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, возглавляемый депутатом от “Ликуда” Юлием Эдельштейном, собрался в воскресенье на срочное заседание на базе Кирья в Тель-Авиве после недавней эскалации в сфере безопасности.



По словам представителя комитета, члены подкомитета были проинформированы представителями ЦАХАЛа и органов безопасности о военных и оперативных действиях, проводимых на нескольких фронтах.

