



Израильский истребитель, способный нанести удар по Ирану

На базе ВВС Неватим недалеко от Беэр-Шеве прошли учения с использованием истребителей F-35 "Адир", способных нанессти удар по Ирану.



Об этом говорится в эксклюзивном материале газеты The Jerusalem Post.



Уточняется, что израильские F-35 взлетали с интервалом от 30 до 90 секунд. По словам командира 140-й эскадрильи подполковника М., вся эскадрилья может подняться в воздух менее чем за 10 минут, а в оперативной обстановке гораздо быстрее.



По данным издания, американские F-15, как показалось журналистам, взлетели гораздо быстрее — в течение 30 секунд или даже меньше. Также в учениях использовался самолет Gulfstream G-500/G-550 (Nachshon).



Уточняется, что F-35 со стороны кажутся маленькими, но, несмотря на габариты, они являются смертоносными. По словам командованияк омпактный самолет имеет гораздо меньшую радиолокационную заметность и способен провести скрытую и внезапную атаку.



На вопрос о различных задачах, таких как дозаправка топливом, которая может потребоваться при нанесении ударов по удаленным объектам, таким как Иран, М отказался говорить о конкретных целях.



"ВВС будут готовы ко всем задачам", - сказал командир М.



Аналитики предполагают, что ЦАХАЛ может использовать для дозаправки в воздухе американский "Боинг 707" или свой новый самолет-заправщик KC-46, который получит от Boeing.

