



Израильский хакер взломал аккаунт союзника президента Кении на выборах 2022 года

Гражданин Израиля, по сообщению кенийского издания Daily Nation, взломал коммуникации ключевого стратега Kenyan Kwanza Alliance во время всеобщих выборов 2022 года. Расследование показало, что израильтянин Таль Ханан успешно взломал частную переписку двух близких союзников президента Уильяма Руто во время и после всеобщих выборов 2022 года.



Ханан руководил командой экспертов по дезинформации, манипулируя десятками выборов в стране.



Среди тех, чьи электронные письма и частные чаты были взломаны, - Денис Итумби и Давуд Чирчир, ныне занимающий пост секретаря кабинета министров по вопросам энергетики.



Итумби признал, что его аккаунт в Telegram был взломан и использовался для присоединения к нескольким политическим группам и распространения дезинформации.



"Я не использую Telegram для общения. Я заметил повышенную активность на моем аккаунте в Telegram. Оказалось, что за этим стоят наши конкуренты. Поэтому мы (Итумби и другой неназванный стратег кампании UDA) создали несколько политических групп и использовали их, чтобы ввести хакеров в заблуждение. Например, мы написали, что UDA не будет нанимать агентов для участия в выборах", - сказал Итумби.



