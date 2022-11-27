



Израильский физик-ядерщик: Ядерная программа Ирана должна быть уничтожена

В 1988 году, был обнародован иранский ядерный план. Вопрос риска, связанного с военным развитием ядерного Ирана, был включен в ежегодную разведывательную оценку. С тех пор этот риск только вырос. В последние дни пресса сообщила об оперативном сотрудничестве между израильскими и американскими военными с целью уничтожить иранский ядерный план.



Прогресс иранского плана по обогащению урана теперь отражается в работе передовых центрифуг И-6 для обогащения урана до 60% на подземном заводе в Фордо. Это значительный шаг к 90-процентному обогащению, то есть созданию урана такого качества, которое необходимо для ядерного оружия. И это фактически отказ Ирана от всех своих обязательств по отношению к Международному агентству по атомной энергии МАГАТЭ.



Процесс обогащения урана до чистоты 90% не имеет для Ирана никакой другой цели, кроме производства ядерного оружия. Согласно недавнему отчету МАГАТЭ, по состоянию на октябрь этого года в Иране накопилось 62,3 кг урана 60-процентной чистоты. После того как это количество будет обогащено до 90% чистоты, его можно будет использовать для создания как минимум двух ядерных бомб.



Теоретически обогатительная способность центрифуги ИР-6 в восемь раз выше, чем у ИР-1. Однако на практике, согласно расчетам Института науки и международной безопасности, фактическая мощность обогащения усовершенствованных центрифуг примерно в четыре раза выше, чем у ИР-1.



По сообщениям прессы, последний визит в США начальника штаба Израиля генерал-майора Авива Кохави включал координацию с высокопоставленными американскими военными в рамках подготовки к совместным учениям. Еще одним недавним событием является значительное ужесточение военных связей между Ираном и Россией. Тегеран помогает Москве в войне на Украине, в основном продавая беспилотники и, вероятно, высокоточные ударные ракеты.



Доктор Офек считает, что “если Израиль не нанесет удар по ядерным объектам в Иране как можно скорее, ситуация будет нарастать как снежный ком и набирать обороты, пока его не остановить. Кроме того, представляется, что в настоящее время существуют подходящие условия для израильского нападения”.



По мнению Офека, что нынешнее состояние разочарования США и Западной Европы в ядерном поведении Ирана, с одной стороны, и антиправительственные беспорядки в стране, с другой – вполне подходит для нападения на иранские обогатительные объекты.



“Я считаю, что Израиль может уничтожить иранские обогатительные объекты самостоятельно, без участия и поддержки США. Распространено утверждение, что, поскольку объект в Фордо, как и большая часть Натанза, находится под землей, их будет очень трудно уничтожить. Но этот недостаток имеет и большое преимущество, о котором, я думаю, не время и не место вдаваться в подробности”, – выражает уверенность подполковник Рафаэль Офек.