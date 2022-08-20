



Представитель Израиля о ядерной сделке: "Надеемся, что все обратимо"

Высокопоставленный израильский чиновник прокомментировал продолжающиеся переговоры о возвращении к ядерному соглашению с Ираном.



Чиновник выразил мнение, что Израиль надеется, что еще возможно изменить направление, по которому, похоже, идут США. Об этом сообщает Ynet.



"Мы уже были в более продвинутом состоянии, чем это. Изменение состоит в том, что внезапно появляется готовность Ирана, но иранцы не работают так быстро. Мы надеемся, что это обратимо", - заявил он.



Ранее стало известно, что Иран решил забрать свой ультиматум США, согласно которому в Иране требовали от Вашингтона исключить КСИР из списка террористических организаций.