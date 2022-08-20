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Представитель Израиля о ядерной сделке: "Надеемся, что все обратимо"
20.08.2022 14:55 Ольга Белозерова

Представитель Израиля о ядерной сделке: "Надеемся, что все обратимо"

Высокопоставленный израильский чиновник прокомментировал продолжающиеся переговоры о возвращении к ядерному соглашению с Ираном. 

Чиновник выразил мнение, что Израиль надеется, что еще возможно изменить направление, по которому, похоже, идут США. Об этом сообщает Ynet.

"Мы уже были в более продвинутом состоянии, чем это. Изменение состоит в том, что внезапно появляется готовность Ирана, но иранцы не работают так быстро. Мы надеемся, что это обратимо", - заявил он. 

Ранее стало известно, что Иран решил забрать свой ультиматум США, согласно которому в Иране требовали от Вашингтона исключить КСИР из списка террористических организаций. 

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