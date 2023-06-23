



Израильских дипломатов не пустили на прием, организованный Саудией в Париже

Израильским дипломатам не разрешили присутствовать на мероприятии, организованном наследным принцем Мухаммедом бен Салманом в Париже на этой неделе, несмотря на то, что они были приглашены.



Согласно информации Walla, два израильских чиновника были приглашены на прием, устроенный Эр-Риядом во французской столице в рамках его крупной кампании по проведению Всемирной выставки 2030 года. В сообщении предполагается, что отзыв приглашения может быть ответом Эр-Рияда на жесткую политику израильского правительства в Иудее и Самарии и недавнюю эскалацию насилия.



Издание сообщило, что на мероприятии должны были присутствовать два израильтянина: – посол в ЮНЕСКО и ОЭСР Хаим Асраф и официальный представитель Министерства иностранных дел, ответственный за выставку, Элазар Коэн.



Сообщается, что дипломаты прибыли на прием и обнаружили, что их имена удалены из списка гостей. Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел пытался прояснить этот вопрос в Эр-Рияде, но не получил ответа, поэтому дипломаты покинули мероприятие.



Мероприятие в Париже состоялось на следующий день после того, как правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу приняло резолюцию, которая передает практически весь контроль над утверждением планирования строительства в поселениях в Иудее и Самарии министру финансов Бецалелю Смотричу.



В день приема ЦАХАЛ провел рейд в Дженине, в ходе которого были убиты шесть палестинцев.



После операции министерство иностранных дел Саудовской Аравии раскритиковало “израильскую эскалацию на оккупированных палестинских территориях, последней из которых была агрессия в городе Дженин…. что привело к гибели и ранениям невинных жертв”.



О приглашении Израилю принять участие в парижском приеме КАН впервые сообщил ранее на этой неделе. Приглашение поступило, когда Израиль готовился поддержать кампанию Эр-Рияда по проведению Всемирной выставки 2030 года. Город-организатор выставки будет определен в ноябре.