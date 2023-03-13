Израильские ВВС участвуют в военных учениях “Красный флаг” в США
Передовые боевыхе ученияя Red Flag под руководством ВВС США, в которых участвуют ВВС Израиля, начались в воскресенье.
Учения, которые проводятся на базе ВВС США Неллис в Неваде, будут проходить в течение двух недель и включать в себя широкий спектр тренировочных упражнений, таких как:
- сценарии полета на большие расстояния;
- достижение превосходства в воздухе в регионе;
- совместные воздушные удары;
- оборона территории; перехват
- самолетов противника;
- полеты на малых высотах и полеты в районах с большим количеством зенитной техники.
414-я учебно-боевая эскадрилья проводит учения «Красный флаг», чтобы дать экипажам возможность совершить несколько интенсивных боевых вылетов в безопасной учебной среде. Ежегодно проводится три итерации Red Flag:
- только для США,
- открытая для участников FVEY (Five Eyes),
- с расширенным списком международных союзников и партнеров.