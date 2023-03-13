



Израильские ВВС участвуют в военных учениях “Красный флаг” в США

Передовые боевыхе ученияя Red Flag под руководством ВВС США, в которых участвуют ВВС Израиля, начались в воскресенье.



Учения, которые проводятся на базе ВВС США Неллис в Неваде, будут проходить в течение двух недель и включать в себя широкий спектр тренировочных упражнений, таких как:

сценарии полета на большие расстояния;

достижение превосходства в воздухе в регионе;

совместные воздушные удары;

оборона территории; перехват

самолетов противника;

полеты на малых высотах и ​​полеты в районах с большим количеством зенитной техники.

только для США,

открытая для участников FVEY (Five Eyes),

с расширенным списком международных союзников и партнеров.

Учения также будут включать в себя совместную дозаправку в воздухе, где самолеты-заправщики ЦАХАЛа будут дозаправлять американские истребители, а самолет IAF F-35I “Adir” будет дозаправляться американским самолетом KC-135 Stratotanker, сообщили ВВС.414-я учебно-боевая эскадрилья проводит учения «Красный флаг», чтобы дать экипажам возможность совершить несколько интенсивных боевых вылетов в безопасной учебной среде. Ежегодно проводится три итерации Red Flag: