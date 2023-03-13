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Израильские ВВС участвуют в военных учениях “Красный флаг” в США
13.03.2023 15:45 Наталья Богинская

Израильские ВВС участвуют в военных учениях “Красный флаг” в США

Передовые боевыхе ученияя Red Flag под руководством ВВС США, в которых участвуют  ВВС Израиля, начались в воскресенье.

Учения, которые проводятся на базе ВВС США Неллис в Неваде, будут проходить в течение двух недель и включать в себя широкий спектр тренировочных упражнений, таких как:

  • сценарии полета на большие расстояния; 
  • достижение превосходства в воздухе в регионе; 
  • совместные воздушные удары; 
  • оборона территории; перехват 
  • самолетов противника; 
  • полеты на малых высотах и ​​полеты в районах с большим количеством зенитной техники.
Учения также будут включать в себя совместную дозаправку в воздухе, где самолеты-заправщики ЦАХАЛа будут дозаправлять американские истребители, а самолет IAF F-35I “Adir” будет дозаправляться американским самолетом KC-135 Stratotanker, сообщили ВВС.

414-я  учебно-боевая эскадрилья  проводит учения «Красный флаг», чтобы дать экипажам возможность совершить несколько интенсивных боевых вылетов в безопасной учебной среде. Ежегодно проводится три итерации Red Flag: 
  • только для США,
  • открытая для участников FVEY (Five Eyes),
  • с расширенным списком международных союзников и партнеров.

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