



Израильские врачи: судебная реформа нанесет ущерб системе здравоохранения

Главы израильских медицинских обществ в пятницу призвали правительство отказаться от пересмотра судебной системы, предупредив, что это отрицательно скажется на сфере здравоохранения в Израиле, пишет The Times of Israel.



В совместном письме десятки врачей выразили обеспокоенность по поводу “усиливающегося процесса эрозии демократических характеристик и общественного порядка в Израиле”, подчеркнув при этом свое несогласие с законом, запрещающим судам осуществлять судебный контроль над “обоснованностью” решений правительства.



“Отмена доктрины разумности, на которой основаны многие принципы медицинского обслуживания, управления и этики, может привести к произвольному и необоснованному принятию решений с конфликтом интересов и, таким образом, нанести ущерб качеству медицинского обслуживания и надлежащему управлению”, — написали они.



Врачи заявили, что как практикующие медики они обязаны защищать права человека, достоинство и здоровье “независимо от этнической принадлежности, пола, возраста или социально-экономической группы”.



“Демократический режим, включая независимую и сильную судебную систему, децентрализованную политическую власть и критику со стороны независимых экспертов, являются необходимыми условиями для достижения целей медицины, ее дальнейшего существования и процветания, — заявили они. - Демократия — это универсальная ценность, а не политический и партийный актив, и ее нельзя разрезать на куски”.



Подтверждая свою приверженность этим принципам, врачи предупредили, что уже есть “первоначальные доказательства” вреда для израильской системы здравоохранения, не вдаваясь в подробности.



“Мы против любого законодательства, которое наносит ущерб, и мы будем действовать, чтобы предотвратить это всеми законными и надлежащими способами”, — заключили они.



Среди подписантов были несколько врачей, получивших известность в стране во время пандемии COVID-19, в том числе Хагай Левин, председатель Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения, и Галия Рахав, глава Израильской ассоциации инфекционистов.



Врачи не упомянули о каких-либо действиях, которые они могут предпринять, если реформа пройдет.



Предупреждение о вреде для медицинского сектора дополняет аналогичные предупреждения, сделанные высокотехнологичными работниками, экономистами, юристами и военными, предупреждающими о том, что закон, если он будет принят, нанесет ущерб демократии, экономике и безопасности Израиля.



Письмо председателей медицинского общества последовало за предупреждением сотен военных врачей в воскресенье о том, что одностороннее решение правительства провести реформу “приведет к решительным и односторонним мерам со стороны врачей-резервистов”.

