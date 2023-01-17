



Израильские "Воины за мир" требуют сократить помощь США





На фоне серии протестов противников правительства, левая организация "Воины за мир" направила письмо в посольство Соединенных Штатов в Израиле с требованием сократить помощь, предоставляемую силам безопасности в связи с мерами нового правительства и назначением Итамара Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности.



В письме, направленном представителями организации, они потребовали от американского правительства значительно сократить помощь на обеспечение безопасности, оказываемую ЦАХАЛу и МАГАВу, утверждая, что полученные средства и оборудование могут помочь в реализации политики правых.



Письмо гласит: "МАГАВ может стать при Бен-Гвире вооруженной и официальной рукой движения раввина Каханы. Особенно ужасает намерение министра Бен-Гвира и партии "Оцма Иегудит" изменить инструкции по открытию огня по этническому признаку. Практический смысл этих мер заключается в том, чтобы отменить выводы комиссии, изучавшей события октября 2000 года."



Резюме письма гласит: "Поскольку, согласно коалиционным соглашениям, в течение 90 дней после формирования правительства полномочия МАГАВа будут переданы от полиции под командование министра Бен-Гвира, мы будем благодарны Вам за пересылку этого письма высокопоставленным чиновникам в Сенате США для немедленного обращения к ним".