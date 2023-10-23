



Израильские разведчики обеспокоены поставкой РФ разведывательных дронов в Сирию

Израильская военная разведка АМАН обеспокоена поставкой Россией разведывательных дронов в Сирию. Ожидается, что РФ должна поставить 9 дронов “Форпост-М” на контролируемую ей авиабазу “Хмеймим” на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Intelligence Online.



По этим данным, поставки начались на фоне эскалации вокруг Газы и сообщений о том, что в конфликт могут включиться иранские сателлиты.



Издание отмечает, что дальность полета этих дронов достаточна для проведения разведопераций и нанесения ударов по Голанским высотам, что дает возможность “Хизбалле” подготовить удары по израильской системе пограничного контроля.



“Форпост-М” – это модернизированный дрон на основе израильского прототипа. Они производятся в РФ по лицензии компании Israel Aerospace Industries (IAI).

