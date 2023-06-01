



Израильские прокуроры сливают полицейскую информацию бандитам

Журналист и ведущая телеканала КАН 11 Аела Хасон опубликовала очередную информационную “бомбу”. Согласно расследованию Хасон, высокопоставленные прокуроры сливают секретную информацию, полученную в ходе расследований полиции криминальным синдикатам.



Информация о происходящем “в одном из самых проблемных округов” с точки зрения вала преступности была передана генеральному прокурору Амиту Исману. Генеральный прокурор Исман не предпринял в связи с этим никаких действий. Уголовное расследование против прокуроров может быть начато только с санкции генерального прокурора.



Член Кнессета Тали Готлиб написала: "Государственный прокурор Исман получил от полиции Израиля информацию о том, что адвокаты сливают информацию преступным организациям. Это блестяще раскрыла журналистка Аяла Хасон. Что сделал Исман с прокурорами? Догадался немедленно вызвать их для разъяснений? Нет! Отстранил их от работы на время расследования? Нет! Открыл против них дисциплинарное производство? Нет и нет".



Журналист и адвокат Эльдад Янив написал: "Генеральный прокурор подтверждает: полиция подозревает, что государственные адвокаты прокуроры секретную информацию (разведданные и расследования) преступным организациям. Во всех странах, где есть пресса, сейчас говорили бы только об этом. Но в Израиле есть только Аела Хасон. А большинство остальных - политики, которые зарабатывают на жизнь в СМИ, и это не вяжется с должностью. Потому что прокуратура протестует".



Хасон сказал сегодня утром на радио "Гали Исраэль": "Это ужасно. Полиция считает, что преступные организации проникли в прокуратуру и получают утечки изнутри. С этой информацией они обратились к государственному прокурору, и, согласно тем же источникам, государственный прокурор ничего не сделал с этой информацией. Прокурор подтвердил, что эта информация получена, и обвиняет полицию в том, что она не провела расследование. В самых страшных фильмах мы слышим о преступных организациях, проникших в правоохранительные центры. Что остается после этого?"