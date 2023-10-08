



Израильские представительства находятся в состоянии повышенной готовности

Израиль привел все дипломатические миссии по всему миру в состояние повышенной готовности после массированной атаки ХАМАСа.



Министерство иностранных дел предписало дипломатам находиться дома, если не будет получено специальное разрешение от силовиков.

Этот произошло после того, как в воскресенье в Египте были застрелены два израильских туриста и их местный гид.



Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что полиция Нью-Йорка усиливает безопасность еврейских общин и молитвенных домов по всему городу.



“У нас есть ресурсы в Израиле для сбора разведывательной информации, и мы постоянно отслеживаем несколько каналов, чтобы выявить любые потенциальные угрозы как здесь, так и за рубежом”, – сказал Адамс.



“Хотя в настоящее время реальной угрозы в Нью-Йорке нет, наша администрация находится в контакте с еврейскими лидерами в пяти районах, и мы поручили полиции Нью-Йорка направить дополнительные ресурсы в еврейские общины и синагоги по всему городу, необходимые для того, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности”.