



Израильские послы будут давать клятву государству

Кнессет продвигает законопроект, который потребует от высокопоставленных израильских дипломатов подписать клятвы лояльности Израилю как еврейскому и демократическому государству, прежде чем их отправят за границу.



Законопроект уже прошел первое чтение.



По словам представителя Коэна, израильские послы, консулы или другие главы дипломатических миссий будут вынуждены взять на себя обязательство в качестве условия получения своих назначений за границей.



“Роль государственных эмиссаров и представителей состоит в том, чтобы представлять Государство Израиль и его ценности и действовать в его интересах. Государство Израиль — еврейское и демократическое государство, и любой, кто не признает этого, не сможет служить послом и представлять Государство Израиль”, — говорится в заявлении Коэна, опубликованном вскоре после голосования.

