



Израильские медики поддерживают право однополых пар на усыновление



Израильская медицинская ассоциация выпускает документ с изложением позиции в поддержку прав однополых пар на усыновление, поскольку БАГАЦ обсуждал петицию об отмене дискриминации в рамках закона об усыновлении.



Организация основывает свои аргументы на подавляющем количестве академических и клинических исследований, показывающих, что помещение ребенка в любящий и поддерживающий дом, независимо от сексуальной ориентации родителей, отвечает наилучшим интересам ребенка.



Нынешняя израильская политика позволяет усыновлять детей только однополым парам, для которых невозможно найти гетеросексуальных супружеских пар. Кроме того, однополые пары вынуждены дольше ждать, чтобы усыновить, и должны по закону усыновлять как отдельные лица, а не как пара.



Ходатайство в суд было подано в июле 2017 года Ассоциацией израильских отцов-геев совместно с Израильским центром религиозного действия движения за реформы.



После обсуждения государство пообещало внести поправки в закон. Шесть лет спустя Кнессет до сих пор не предпринял никаких законодательных действий по устранению дискриминации, и суд может принять решение о вмешательстве и занять более интерпретационную позицию.



По данным IMA, исследования усыновления ЛГБТК проводятся уже 40 лет, и все ведущие американские организации, занимающиеся физическим и психическим здоровьем детей и подростков, с начала 2000-х годов заняли позицию в пользу усыновления однополыми парами.



IMA заявляет, что “как профессионалы мы призываем Министерство юстиции и Министерство социального обеспечения принять мнение большинства профессионалов в Израиле и во всем мире о том, что представители ЛГБТК имеют право усыновлять детей, как и гетеросексуалы”.



“Дискриминация по признаку сексуальной ориентации в этом вопросе должна прекратиться”, — говорится в заявлении.



