



Израильские и американские ученые призывают бойкотировать визит Смотрича в США

Более 100 американских и израильских ученых подписали открытое письмо с призывом к американским частным и общественным организациям не встречаться с министром финансов Бецалэлем Смотричем во время его предстоящего визита в США.



122 подписавших документ ссылаются на подстрекательский призыв Смотрича “стереть с лица земли” палестинскую деревню Хавара после того, как в результате теракта там были убиты два израильских брата, а поселенцы в отместку разгромили город.



Позже Смотрич отказался от своих комментариев, заявив, что он вспылил.



В письме ученые отмечают, что Смотрич призывал “совершить вопиющее военное преступление” и что, поскольку он является членом кабинета безопасности, заявление министра “может быть истолковано как официальная политика правительства”.



Премьер-министр Нетаниягу похвалил изменение позиции Смотрича за “неуместные” комментарии о Хавара, но никогда прямо не осуждал своего политического партнера.



Планируется, что Смотрич посетит США на следующей неделе в рамках конференции, организованной Israel Bonds.

