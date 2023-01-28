



Израильские экспаты в Нью-Йорке протестуют против судебной реформы Левина

Несколько сотен протестующих собрались в Нью-Йорке, чтобы осудить запланированную премьер-министром Биньямином Нетаниягу реформу судебной системы.



Митинг по этому поводу прошел в парке “Вашингтон-сквер”. демонстранты вышли с израильскими флагами и плакатами “Демократия сейчас и для всех”, и “Фашизм недопустим”.



“Мы здесь, потому что боимся за демократию в Израиле”, –сказал один из ораторов. “Нужно, чтобы Высокий суд был независимым”.



“Здесь, в Нью-Йорке, много израильтян и американских евреев, которые солидарны с протестами в Израиле и обеспокоены с правовой реформой, которую пытаются провести Нетаниягу и его союзники”, – говорят лидеры собрания. “Мы беспокоимся о демократии и пытаемся внести свой вклад”.

