



Израильские дипломаты в Северной Америке жалуются на нехватку средств

Израильские дипломаты в Северной Америке предупредили МИД, что нехватка финансирования серьезно мешает их работе. В письме, направленном во вторник министру иностранных дел Эли Коэну и генеральному директору Ронену Леви, дипломаты сообщили, что в начале января их известили об отсутствии финансирования различных мероприятий и рабочих поездок в ближайшие месяцы.



“Отсутствие бюджета серьезно препятствует способности миссий действовать и продвигать важные цели”, – написала группа. “Мы вынуждены отменить запланированные мероприятия и не можем проводить многие проекты в самых разных областях – политике, науке, экономике, культуре и других”.



“Мы не можем встретиться лицом к лицу с членами Конгресса, губернаторами, руководителями университетов, лидерами еврейских общин и многими другими деятелями, с которыми мы поддерживаем связи, имеющие решающее значение для реализации нашей миссии”, – добавили дипломаты, предупредив, что также не могут принимать участие в конференциях и других мероприятиях, на которые их приглашают.



“Речь идет, в том числе и о борьбе с делегитимацией, BDS и растущим антисемитизмом в кампусах”, – заявили они.



“Наряду с пониманием того, что существуют бюджетные ограничения, ущерб, который мы испытываем, является необоснованным в наших глазах и наносит ущерб интересам Государства Израиль”, — заявили они. “Вызовы Государства Израиль на международной арене требуют постоянного и профессионального реагирования с долгосрочной перспективой. Серьезный ущерб израильским представительствам за границей будет иметь последствия сейчас и в будущем”.



В письме руководители миссий в США и Канаде предупреждают, что нехватка бюджета связана с тем, что “отношения с большей частью законодателей и еврейскими общинами находятся на грани краха”. Дипломаты также заявили, что не получили никаких средств на празднование Дня независимости в апреле, когда будет отмечаться 75-летие со дня основания Израиля. Среди подписантов были посол Израиля в Канаде Ронен Хоффман и главы консульств в Майами, Нью-Йорке, Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Атланте, Бостоне, Монреале и Торонто.



В ответ на письмо МИД признал, что нехватка финансирования мешает работе загранпредставительств.



“Министр иностранных дел и генеральный директор неустанно работают над тем, чтобы обеспечить перераспределение средств для работы миссий, и мы рады, что Казначейство проявляет внимание”, – говорится в заявлении министерства.



Министерство сообщило, что получило “специальный бюджет” на мероприятия, посвященные Дню независимости, и пообещало, что дипломатические миссии “вернутся к полноценной работе” после принятия следующего государственного бюджета.

