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Израильские депутаты посмотрели на иранские дроны в Украине
21.02.2023 18:22 Алина Груднева

Израильские депутаты посмотрели на иранские дроны в Украине

Депутатов Кнессета Зеэв Элькин и Юли Эдельштейн, прибывшие в Украину с официальным визитом, посмотрели воочию убедились в том, что Россия для атак на мирные города использует иранские дроны-камикадзе.

Соответствующие фотографии опубликовал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"По приглашению министерства обороны Украины посмотрели сегодня вместе с депутатами Кнессета на иранские дроны, используемые Россией в войне против Украины", - сказал Бродский.

Израильский дипломат в очередной раз подчеркнул, что Иран является угрозой не только для Израиля, но и для Украины, и всего мира.

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