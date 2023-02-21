



Израильские депутаты посмотрели на иранские дроны в Украине

Депутатов Кнессета Зеэв Элькин и Юли Эдельштейн, прибывшие в Украину с официальным визитом, посмотрели воочию убедились в том, что Россия для атак на мирные города использует иранские дроны-камикадзе.



Соответствующие фотографии опубликовал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.



"По приглашению министерства обороны Украины посмотрели сегодня вместе с депутатами Кнессета на иранские дроны, используемые Россией в войне против Украины", - сказал Бродский.



Израильский дипломат в очередной раз подчеркнул, что Иран является угрозой не только для Израиля, но и для Украины, и всего мира.

