



Израильские депутаты едут в Бахрейн

Официальная делегация Кнессета во главе с депутатом Дани Даноном отправится в Бахрейн впервые после подписания Соглашений Авраама.



Они отправляются в четверг, 9 марта.



В состав делегации также входят Дан Иллуз, Ифат Шаша-Битон и Элазар Штерн. Депутаты примут в конференции Межпарламентского союза и встретятся с делегацией от ОАЭ.



В ходе визита они намерены поднять вопрос об активизации ядерной программы Ирана.



"Мы едем туда, чтобы представлять Израиль и продвигать вопросы, важные для Израиля. Главной задачей делегации будет убедить другие страны присоединиться к санкциям в отношении Ирана", — сказал Данон.



