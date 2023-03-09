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Израильские депутаты едут в Бахрейн
09.03.2023 12:49 Алина Груднева

Израильские депутаты едут в Бахрейн

Официальная делегация Кнессета во главе с депутатом Дани Даноном отправится в Бахрейн впервые после подписания Соглашений Авраама.

Они отправляются в четверг, 9 марта.

В состав делегации также входят Дан Иллуз, Ифат Шаша-Битон и Элазар Штерн. Депутаты примут в конференции Межпарламентского союза и встретятся с делегацией от ОАЭ.

В ходе визита они намерены поднять вопрос об активизации ядерной программы Ирана.

"Мы едем туда, чтобы представлять Израиль и продвигать вопросы, важные для Израиля. Главной задачей делегации будет убедить другие страны присоединиться к санкциям в отношении Ирана", — сказал Данон.

 

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