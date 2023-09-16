



Израильские активисты Нью-Йорка готовятся к встрече Нетаниягу в ООН

На следующей неделе состоится первый визит Нетаниягу в Нью-Йорк с тех пор, как его коалиция пришла к власти. Ожидается, что вместе с ним приедут министр экономики Нир Баркат, министр иностранных дел Эли Коэн и министр охраны окружающей среды Идит Сильман.



Лидеры протестов из израильских групп активистов “Ахим Бэ Нешек” и “Силы Каплан” проведут в воскресенье мероприятия в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Митинги запланированы по всему городу в течение недели, в том числе у ООН, израильского консульства, на Таймс-сквер и возле отеля. где остановится Нетаниягу. Другие мероприятия пока держатся в секрете, а организаторы обещают “сюрпризы по всему городу”. Сбор средств на мероприятия обеспечил активистам 25 000 долларов.



Акция протеста с сменяющейся группой демонстрантов будет проходить возле отеля Нетаниягу в общей сложности около 80 часов.



Активисты стартовали в начале этой недели с проецирования послания против Нетаниягу на здание штаб-квартиры ООН. В видео, которое не было согласовано с ООН, говорилось: “Не верьте министру по борьбе с преступностью Нетаниягу. Защитите израильскую демократию”.



“Лозунг, проецируемый на стене здания ООН, – это лишь малая часть того, что ожидает Нетаниягу во время его визита в Нью-Йорк. Борьба за израильскую демократию носит глобальный характер”, – говорится в заявлении протестующих. “Мы будем ждать, чтобы поприветствовать его. В воздухе, на суше и на море. Весь мир узнает, что Нетаниягу – лжец. Мы не позволим ему своими выступлениями опозорить Израиль и обмануть мировых лидеров”.

