



Израильская журналистка: самое время бойкотировать службу в Дженине

Шани Ашкенази, корреспондент газеты Калькалист опубликовала серию твитов, в которой призывает солдат отказаться от участия в операции в Дженине - из-за того, что правительство “под шумок продвигает государственный переворот”.



Шани пишет: “Правительство выводит ЦАХАЛ на военную операцию и в то же время продолжает пропагандировать государственный переворот. Сегодня отличный день, чтобы отказаться идти служить на сборах. Пусть Симха Ротман и Цви Суккот будут рисковать своими жизнями в Дженине”



Не успокоившись на этом, Шани продолжает: “Как видите, Израиль находится в процессе исправления. Еще немного - и это еврейская копия Ирана. Так что меня точно можно будет посадить под стражу”.



Когда Шани указали на то, что из Дженина ракеты могут прилететь и к ней в Тель-Авив, она ответила: “Они (террористы) подвергают опасности всех в равной степени - несомненно. Они также подвергали опасности всех месяц назад и будут подвергать через два года. Вы считаете, что та или иная точечная операция - это то, что решит проблему? Потому что до сих пор это не сработало. В любом случае, правительство посылает в бой солдат, которых еще недавно называло множеством уничижительных прозвищ. Этим политикам следует, по крайней мере, снизить уровень пламени и отказаться от разрушительных реформ, которые они продвигают, непрерывно провоцируя половину общественности”.