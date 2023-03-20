



Израильская судебная реформа затрагивает интересы безопасности США – мнение

С точки зрения американской национальной безопасности разделенный Израиль воспринимается его общими противниками как более уязвимый и слабый. Судебная реформа может подождать, а ядерная программа Ирана – нет, считает Эрик Р. Мендель, директор MEPIN (Сеть политической информации Ближнего Востока), автор The Jerusalem Report.



Сторонники судебной реформы в Израиле, которая полностью изменит баланс сил между кнессетом и судебной властью, говорят, что они не только необходимы, но и являются сугубо внутренним вопросом, в который американцам не следует вмешиваться. Противники реформ полны энтузиазма и в большом количестве заявляют, что они подрывают демократический процесс в Израиле и что национальная разобщенность опасно подрывает безопасность Израиля.



Союзники Израиля, в том числе Соединенные Штаты, а также его противники осознают раскол израильского единства.



С точки зрения американской национальной безопасности разделенный Израиль воспринимается его общими противниками как более уязвимый и слабый. Это увеличивает вероятность того, что радикальные элементы пойдут на больший риск, что может дестабилизировать регион. Американские интересы на Ближнем Востоке в первую очередь связаны с постоянством и поддержкой союзников, поскольку сила уважается, а внутренние разногласия создают вакуум безопасности, который радикалы с радостью заполняют.



Американские службы безопасности хотят и нуждаются в надежном союзнике в лице Израиля. Америка рассчитывает на разведывательные службы Израиля, участие в CENTCOM, совместные исследования и разработки в оборонной промышленности, порт Хайфы и передовое хранилище боеприпасов в Израиле.



Когда премьер-министр выдвигает судебную повестку дня и сотни тысяч израильтян, составляющих ядро технологического сектора, резервы ЦАХАЛа, бизнес, научные круги и светское общество выходят на демонстрации в течение нескольких недель подряд, это становится проблемой национальной безопасности США. Демократическая или республиканская администрация правильно заботится об интересах безопасности Америки и, как близкий друг, имеет некоторое влияние на стабильность. Это скользкий путь, когда внутренние проблемы сливаются с проблемами национальной безопасности.



Америка имеет право, главным образом за кулисами, призвать Нетаниягу к объединению нации в компромиссе. Судебная реформа может подождать, а ядерная программа Ирана – нет.



Нетаниягу нужно, чтобы Америка была на его стороне в отношениях с Ираном, особенно в новой разрядке между Саудовской Аравией и Ираном. Ускорение такого внутреннего кризиса в настоящее время, попытка продвинуть глубокие судебные изменения в стране без конституции, особенно пункт о приоритете 61 места , наносит ущерб американо-израильским отношениям в то время, когда Иран уже почти является ядерным государством.



В то время, когда большинство демократов сейчас симпатизируют палестинцам из-за Израиля и когда внимание Америки сосредоточено на Украине и Китае, если Нетаниягу хочет, чтобы США серьезно отнеслись к его опасениям по поводу Ирана, он должен проявить лидерство и приостановить спешку с принятием законодательства. который не имеет национального консенсуса и объединяет все стороны для переговоров без предварительных условий.





