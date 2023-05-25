



Израильская система предупреждения об иранских дронах выведена из строя





Наблюдательный аэростат "Таль Шамаим", который был размещен на севере страны, отключен после того, как его разорвало бурей прошлой зимой. Военные не могут точно сказать, когда он вернется к работе, сообщает канала КАН. Оборонное ведомство говорит: "Система все еще находится в процессе размещения и интеграции".



Система, которая должна предупреждать об иранских беспилотниках и крылатых ракетах, отключена уже полгода. Об этом стало известно сегодня вечером (в среду) в вечерних новостях на канале КАН 11. Новая уникальная система под названием "Таль Шамаим" была размещена на севере страны министерством обороны полтора года назад с целью обнаружения иранских беспилотников и крылатых ракет.



Прошлой зимой наблюдательный шар был разорван в результате шторма, и неизвестно, когда система вернется к оперативной деятельности. Система обороны заявила: "Воздушная платформа "Таль Шамаим" является первой системой такого рода в мире. Система все еще находится в процессе развертывания и интеграции, этим занимаются ВВС и Управление по исследованию и разработке вооружений и технологической инфраструктуры Министерства обороны."

