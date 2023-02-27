



Израильская разведка раскрыла секретную торговлю золотом "Хизбаллы"

Приказ, подписанный недавно министром обороны Йоавом Галантом, указывает на то, что между Ираном и Венесуэлой осуществляется операция по контрабанде золота, которая финансирует террористическую деятельность "Хизбаллы".



Выяснилось, что в мае десятки килограммов золота были контрабандой провезены рейсом иранской Mahan Air, на который распространяются американские санкции, из Венесуэлы в Тегеран. Средства от контрабандного золота были переведены "Хизбалле".



Эта контрабандная сеть была раскрыта в ходе совместных усилий Национального бюро по борьбе с финансированием террора Израиля (NBCTF) и Министерства обороны, а также полиции Израиля и Налогового управления.



Ключевой фигурой в этой операции был Бадр Ад-Дин Наими Мусави, иранский бизнесмен, ведущий мировую торговлю. Он руководил секретной операцией иранских сил Кудс, закупая золото в Венесуэле и используя свои деловые и политические связи для прикрытия незаконного финансирования. Он отвечал за контрабанду золота из Венесуэлы в Иран и его продажу с прибылью для финансирования "Хизбаллы".



По данным источников в органах безопасности, высокопоставленные чиновники "Хизбаллы", на которых распространяются санкции США за участие в террористической деятельности, также вовлечены в эту схему торговли золотом. Среди них Али Касир, представитель министерства экономики "Хизбаллы" в Тегеране, а также Мохаммад Касир, глава отдела логистики "Хизбаллы", который занимался переводом средств после превращения золота в наличные.



Мусави даже принял участие в визите делегации сил Кудс в Венесуэлу вместе с генеральным директором Mahan Air Хамидом Эвранджадом в рамках усилий Ирана по укреплению связей в Южной Америке и, в конечном итоге, использованию этих связей для усиления собственной террористической деятельности.

