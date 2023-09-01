



Израильская пресса: судья БАГАЦа присоединился к врагам верховенства закона

Израильская пресса единым фронтом атаковала судью БАГАЦа Йосефа Эльрона. Грех судьи заключается в том, что он посмел выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя БАГАЦа “вопреки конституционной традиции”.



Один из главных “защитников демократии” и “хранителей ценностей”, репортер 13-го канала Авиад Гликман с возмущением пишет: “Это не сюрприз. Это было вполне ожидаемо. Судьи и президент Хают не были удивлены заявлением Элрьона. Они знали, что он собирается баллотироваться в президенты. Это стыд и позор. Вероятно, Эльрон ведет кампанию мести системе.



Драма нуждается в объяснении: Судья Эльрон хочет нарушить 75-летнюю традицию, традицию системы старшинства (президент по старшинству), призванную предотвратить соперничество и вражду между судьями Верховного суда из-за поста президента. Эльрону также очень не нравится тот, кто должен стать следующим президентом - Ицхака Амита. Видимо, Эльрон не против стать игрушкой в руках министра юстиции.



Небезынтересный факт: бывшим помощником судьи Элрона, объявившим о выдвижении своей кандидатуры на пост верховного президента, является Шимон Натаф, который перешел на работу не к кому иному, как к председателю Комитета по конституции и законодательству Симхе Ротману”.



Глава “Израильского института демократии” профессор Мордехай Кемницер пишет: “Союз судьи БАГАЦа Эльрона с исполнителями переворота - это шаг вперед на пути к ликвидации верховенства закона в Израиле. Объявление судьи - серьезный удар по институту, даже если он не будет избран”.



Профессор Алон Харель пишет в Гаарец: “Профессор Эльрон принес политизацию в БАГАЦ. Он нанес смертельный удар по Верховному Суду. И это не случайно, что его кандидатуру в свое время поддержал осужденный преступник Эфи Наве [последние шесть лет этот факт профессору Харелю почему-т не мешал] Я требую, чтобы коллеги по БАГАЦу объявили судье Эльрону бойкот”.



Идо Баум пишет в The Marker: “Эльрон нарушил конституционную традицию, и лучше бы, чтобы он был отстранен от работы до принятия решения. Решение судьи Йосефа Эльрона нарушить практику назначения верховного председателя в соответствии с системой старшинства, укоренившуюся еще до создания государства, наносит самый серьезный ущерб системе, до этого момента причиненный переворотом на сегодняшний день”.