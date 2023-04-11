



Израильская оппозиция раскритиковала выступление Нетаниягу

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу “потерял контроль”, учитывая, что он возглавляет самое “неудачное и экстремистское” правительство в истории страны.



Это произошло поздно вечером в понедельник в Twitter в ответ на заявления премьер-министра, в которых он возложил ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью в стране на предыдущее правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом и Лапидом с 13 июня 2021 года по 29 декабря 2022 года.

“В то время как наши враги продолжают уносить драгоценные жизни, а кровь наших братьев и сестер проливается на улицы, премьер-министр теряет контроль перед нацией”, – написал Лапид.

“Отмена поспешного и скандального увольнения министра обороны – правильный шаг, и я его поздравляю. А теперь перестаньте жаловаться и приступайте к работе”, – добавил он.

“Предыдущее правительство подписало соглашение с ”Хизбаллой”, по которому оно передало врагу запасы газа, не получив ничего взамен”, – сказал глава Кабинета министров.

Лидер оппозиции заявил, что “вместо того, чтобы проводить пресс-конференции и обвинять других в проблемах, вызванных самым экстремистским и несостоятельным правительством в истории страны, Нетаниягу и его министрам пора перестать плакать и, наконец, взять на себя ответственность”.Со своей стороны, Беннетт написал в Twitter, что заявления Нетаниягу были “постыдными и вызывающими разногласия, противоречащими тому, что нужно Израилю”.Бывший министр обороны Бени Ганц, прокомментировал в Twitter заявления премьер-министра, сказав: “Плач не делает лидером”.Глава “Аводы” Мейрав Михаэли также прокомментировала в своем Twitter выступление Нетаниягу: “Речь, полная лжи и подстрекательства со стороны человека, которому удалось за три месяца столкнуть Государство Израиль в пропасть”.В понедельник вечером Нетаньяху обвинил правительство своих предшественников Беннета и Лапида в передаче запасов газа ливанской группировке “Хизбалла”.Он заявил, что “предыдущее правительство обещало нам, что газовое соглашение с “Хизбаллой” предотвратит конфронтацию с террористической организацией, но произошло прямо противоположное”.В своем выступлении Нетаниягу пообещал восстановить “израильское сдерживание” и восстановить спокойствие в Восточном Иерусалиме и на границе с Израилем, обвинив предыдущее правительство в упадке сдерживания.