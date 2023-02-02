



Израильская делегация встретилась с лидером Судана

Израильская делегация во главе с министром иностранных дел Эли Коэном встречается с лидером Судана Абделем Фаттахом аль-Бураном в Хартуме.



Согласно саудовскому новостному сайту Al-Hadath, Коэн и Бурхан обсуждают завершение сделки по нормализации, которая, по информации прессы, "очень близка".



Ранее два суданских чиновника подтвердили агентству Reuters визит израильской делегации для обсуждения подписания соглашения о нормализации отношений.



Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что Коэн проведет пресс-конференцию в 19:30 в аэропорту Бен-Гурион после своего "возвращения из исторической дипломатической поездки".