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Израильская делегация встретилась с лидером Судана
02.02.2023 15:18 Ольга Белозерова

Израильская делегация встретилась с лидером Судана

Израильская делегация во главе с министром иностранных дел Эли Коэном встречается с лидером Судана Абделем Фаттахом аль-Бураном в Хартуме.

Согласно саудовскому новостному сайту Al-Hadath, Коэн и Бурхан обсуждают завершение сделки по нормализации, которая, по информации прессы, "очень близка".

Ранее два суданских чиновника подтвердили агентству Reuters визит израильской делегации для обсуждения подписания соглашения о нормализации отношений.

Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что Коэн проведет пресс-конференцию в 19:30 в аэропорту Бен-Гурион после своего "возвращения из исторической дипломатической поездки".

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