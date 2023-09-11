



Израильская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на конференцию ООН по наследию

Израильская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для участия в конференции ООН по объектам всемирного наследия, что стало первым публичным визитом представителей страны в королевство. Делегацию возглавляет глава Управления древностей Израиля Эли Эскусидо, в ее состав входят дипломаты. Это не двусторонний визит, и пока неизвестно, будут ли представители Израиля встречаться с официальными лицами Саудовской Аравии.



С 10 по 25 сентября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Комитет определяет, какие объекты включаются в Список всемирного наследия, и следит за их сохранением.



В 2017 году Израиль объявил о выходе из ЮНЕСКО, обвинив международную организацию в предвзятом отношении, оставшись при этом участником Конвенции о всемирном наследии.





