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Израильская делегация посетит ОАЭ, несмотря на напряженность
07.01.2023 16:10 Алина Груднева

Израильская делегация посетит ОАЭ, несмотря на напряженность

Израильская делегация высокопоставленных официальных лиц посетит Абу-Даби в воскресенье, 8 января, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях между двумя странами из-за восхождения министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Об этом сообщает Нaaretz.

Делегация отправится в ОАЭ для подготовки к следующему Негевскому саммиту ближневосточных государств, который состоится в Марокко.

В ходе предыдущего саммита министры договорились, что он должен стать ежегодным мероприятием. Были сформированы совместные рабочие группы по региональной безопасности, энергетике, образованию, продовольственной и водной безопасности и туризму.

Ожидается, что в состав делегации войдут генеральный директор министерства иностранных дел Алон Ушпиз, гендиректоры министерств сельского хозяйства, здравоохранения, разведки, туризма, энергетики, образования и финансов. 

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