



Израильская делегация посетит ОАЭ, несмотря на напряженность

Израильская делегация высокопоставленных официальных лиц посетит Абу-Даби в воскресенье, 8 января, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях между двумя странами из-за восхождения министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.



Об этом сообщает Нaaretz.



Делегация отправится в ОАЭ для подготовки к следующему Негевскому саммиту ближневосточных государств, который состоится в Марокко.



В ходе предыдущего саммита министры договорились, что он должен стать ежегодным мероприятием. Были сформированы совместные рабочие группы по региональной безопасности, энергетике, образованию, продовольственной и водной безопасности и туризму.



Ожидается, что в состав делегации войдут генеральный директор министерства иностранных дел Алон Ушпиз, гендиректоры министерств сельского хозяйства, здравоохранения, разведки, туризма, энергетики, образования и финансов.