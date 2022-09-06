



Израиль ждет "настоящая дорожная катастрофа" через 5 лет

На прошлой неделе был открыт новый въезд в Иерусалим, шоссе №16, которое должно ежедневно обслуживать 40% пассажиров, въезжающих в город. Новая дорога обошлась почти в миллиард шекелей



Ниссим Перец, генеральный директор израильской национальной транспортной инфраструктурной компании, отметил: Новая дорога - блестящее решение. Конечно, у меня есть некоторые критические замечания по поводу задержек со строительством перекрестков, соединяющих его с центром города, но это по-прежнему необычайно эффективное решение для въезда в Иерусалим. Однозначно должен поддерживаться общественный транспорт, но в подходящих местах. Скоростной трамвай, велосипедные дорожки, полосы общественного транспорта - все это необходимо, но внутри города".



Однако, когда доходит до ситуации в остальной части страны, Перец далек от оптимизма, сообщает Jerusalem Post.



"Я отвечаю за создание новой инфраструктуры, и я настроен очень пессимистично. Гуш-Дан - это полная катастрофа, а поскольку все крупные планы общественного транспорта рассчитаны на 15 лет вперед, через пять лет у нас будет настоящая дорожная катастрофа. Любой, кто строит полосу не для общественного транспорта в Гуш-Дане, должен быть повешен", - подчеркнул он.



Предполагается, что крупнейший транспортный проект Израиля, система метро Тель-Авива, решит часть проблемы с пробками в стране. Но до открытия метро, считает Перец, на дорогах будет хаос, и это, по его словам, даже не вопрос денег.



"У нас хорошие бюджеты, хотя мы всегда можем использовать больше денег. Главное, что должно измениться, это бюрократия и регламенты. Государству нужен транспортный диктатор, который будет управлять 4-5 крупными национальными проектами и контролировать все министерства в этом контексте", - заявил он.