



Израиль заявил протест в связи с применением Россией иранских дронов



Израиль выразил протест России в связи с использованием ею в войне против Украины беспилотных летательных аппаратов, приобретенных у Ирана, сообщил канал КАН.



Согласно сообщению, протест был выражен в последние дни в разговоре между послом Израиля в России и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.



По оценкам официальных лиц в Иерусалиме, Иран близок к тому, чтобы передать России также баллистические ракеты в дополнение к проданным беспилотникам "Шахед-136". В связи с этим советник по национальной безопасности Эяль Хулата предостерег от этого шага и заявил, что если усилия Ирана не будут пресечены, Россия может разместить на украинской земле высокоточные ракеты.



Израильские официальные лица выражают крайнюю озабоченность в связи с формирующимся альянсом между Россией и Ираном.

