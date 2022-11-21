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Израиль заявил протест в связи с применением Россией иранских дронов
21.11.2022 07:11 Аркадий Бочаровский

Израиль заявил протест в связи с применением Россией иранских дронов


Израиль выразил протест России в связи с использованием ею в войне против Украины беспилотных летательных аппаратов, приобретенных у Ирана, сообщил канал КАН.

Согласно сообщению, протест был выражен в последние дни в разговоре между  послом Израиля в России и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

По оценкам официальных лиц в Иерусалиме, Иран близок к тому, чтобы передать России также баллистические ракеты в дополнение к проданным беспилотникам "Шахед-136". В связи с этим советник по национальной безопасности Эяль Хулата предостерег от этого шага и заявил, что если усилия Ирана не будут пресечены, Россия может разместить на украинской земле высокоточные ракеты.

Израильские официальные лица выражают крайнюю озабоченность в связи с формирующимся альянсом между Россией и Ираном.
 

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