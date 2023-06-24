



Израиль выпустил предупреждение от поездок в РФ

В свете событий, происходящих в России в данное время, МИД рекомендует гражданам Израиля учитывать необходимость поездок в Россию в это время и пребывания там.



Израильтянам, которые находятся в России, рекомендуется не приближаться к горячим точкам.



Также гражданам Израиля рекомендуется следить за ситуацией через СМИ, социальные сети посольств Израиля в России и сайт МИД Израиля.



Ситуационный центр при Министерстве иностранных дел доступен для запросов и помощи круглосуточно и без выходных.