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Израиль выпустил предупреждение от поездок в РФ
24.06.2023 20:03 Ирина Демьянова

Израиль выпустил предупреждение от поездок в РФ

В свете событий, происходящих в России в данное время, МИД рекомендует гражданам Израиля учитывать необходимость поездок в Россию в это время и пребывания там.

Израильтянам, которые находятся в России, рекомендуется не приближаться к горячим точкам.

Также гражданам Израиля рекомендуется следить за ситуацией через СМИ, социальные сети посольств Израиля в России и сайт МИД Израиля.

Ситуационный центр при Министерстве иностранных дел доступен для запросов и помощи круглосуточно и без выходных.

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