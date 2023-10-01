



Израиль выделил сотни миллионов шекелей на помощь палестинцам

Израиль снизил налог на бензин, который он собирал с Палестинской автономии, на 50%, а также принял другие меры для облегчения финансовой ситуации в Рамалле. Парижский протокол об экономических отношениях 1994 года между Израилем и ООП предусматривает ставку в размере 3%, но недавно Израиль решил собирать только 1,5%, что позволит Палестинской администрации ежегодно экономить около 80 млн шекелей.



Другие меры, которые Израиль предпринял для финансовой помощи палестинцам с начала 2023 года, составляют около 270 млн шекелей. Это включает в себя увеличение количества переводов налогов, собранных от имени ПА, несмотря на то, что многие товары, якобы отправляемые в ПА, так и не дошли туда из-за мошеннических уловок импортеров.



Другие финансовые меры составили около 350 млн шекелей с момента начала работы правительства Нетаниягу.



Администрация Байдена оказывает давление на Израиль, чтобы тот увеличил помощь палестинской экономике, заявляя, что “ПА находится на грани краха”.

Но готовность Израиля пойти на такие меры, несмотря на то, что лидер ПА Махмуд Аббас продолжает платить террористам, возмутила некоторых членов Конгресса, которые заявили, что увеличение помощи палестинцам нарушает законы США (в частности, Закон Тейлора Форса (2018 г.), который запрещает финансирование палестинцев до тех пор, пока продолжается политика “платы за убийства”.



В рамках усилий по содействию нормализации отношений с Саудовской Аравией США оказали огромное давление на Израиль, чтобы заставить его предпринять “шаги по поддержке ПА”, включая разрешение Эр-Рияду направлять средства в Рамаллу.