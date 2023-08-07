



Израиль вскоре включит американцев из Газы в пилотный проект безвизового режима

Израиль планирует упростить поездки для американцев палестинского происхождения из Газы в следующем месяце в рамках подготовки к тому, чтобы израильтяне могли въезжать в США без виз. Об этом со ссылкой на слова израильского чиновника, пишет агентство Reuters.



В качестве условия своего присоединения к программе безвизового въезда в США (VWP) Израиль с 20 июля упростил доступ через свои границы, а также въезд и выезд из Иудеи и Самарии для палестинских американцев в рамках экспериментального периода.



Газа, где правящий ею исламистский ХАМАС объявлен Израилем и США террористической организацией, до сих пор не была включена в список. Это вызвало протесты палестинских американцев в анклаве и призывы Вашингтона изменить практику.



Гил Брингер, руководитель израильского проекта VWP, оценил число палестинских американцев, проживающих в Газе, между 100 и 130 и сказал, что в рамках пилотного проекта они могут добираться на специальном маршрутном автобусе до Иудеи и Самарии и продолжать движение в другие зарубежные направления с семейными визитами.



К 15 сентября те из них, кто отвечает критериям безопасности Израиля, смогут въезжать в него по туристическим визам B2 и вылетать из главного аэропорта Бен-Гурион, сказал Брингер агентству Reuters.



“По сути, это будет означать, что они включены в пилотный проект”, — сказал он в телефонном интервью, добавив, что первоначально намеченной датой было 22 сентября, и “если мы сможем продвинуться дальше, мы это сделаем”.



По словам Брингера, за первые две недели пилотного проекта около 2500 палестинских американцев пересекли границу Израиля и такое же количество пересекло границу с Иудеей и Самарией.



По его словам, в рамках пилотного проекта Израиль также разрешает палестинцам, имеющим американское гражданство, у которых есть родственники первой степени в Газе, совершать визиты раз в год на срок до 90 дней.



Посольство США в Иерусалиме отказалось комментировать пилотный проект.



В отдельных замечаниях Брингер предположил, что Израиль удовлетворит критерии VWP к крайнему сроку 30 сентября, что позволит его гражданам въезжать в Соединенные Штаты без виз к ноябрю.



“Проект продвигается вперед, и ожидается, что он будет завершен в течение семи недель”, — сказал Брингер.



