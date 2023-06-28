



Израиль впервые добивается экстрадиции подозреваемого из Марокко

Израиль обратился к Марокко с просьбой об экстрадиции израильского арабского гражданина, разыскиваемого в связи со взрывом здания Министерства здравоохранения в Нацерете в 2021 году. Это первый запрос Израиля об экстрадиции от Марокко с момента подписания Авраамовых соглашений.



Нассим Халибат, сбежавший из Израиля в марте 2022 года, был арестован в Рабате в январе прошлого года, что вызвало запрос Израиля, несмотря на то, что между Израилем и Марокко нет подписанного соглашения об экстрадиции. Судья вынес решение в пользу экстрадиции, однако министр юстиции Марокко до сих пор не подписал постановление.



Согласно официальному запросу об экстрадиции, поданному Министерством юстиции Израиля, Халибат, 21-летний житель бедуинского городка Басмат Табун, вместе со своим братом и еще одним родственником привели в действие взрывное устройство в здании Министерства здравоохранения в Нацерете 8 ноября 2021 года.



Точный мотив остается неясным, поскольку первоначальное расследование, проведенное ШАБАКом, показало, что это могло быть результатом спора, а не израильско-арабского конфликта. В то время как Халибату удалось бежать из страны, двое других подозреваемых были задержаны и в настоящее время предстают перед окружным судом Нацерета.



Несмотря на заявления Халибата о невиновности и его просьбу предстать перед судом в Израиле, он остается под стражей в тюрьме за пределами марокканской столицы. Он жаловался на суровые условия содержания в марокканской тюрьме, и его семья утверждала, что израильский консул Дорит Реувени не посетила его, как того требуют консульские обязанности.



Адвокат Халибата выражает обеспокоенность по поводу задержки с экстрадицией, предполагая потенциальный риск для репутации Марокко. Кроме того, Халибат, у которого есть проблемы со здоровьем, находится в тяжелых условиях содержания под стражей.

