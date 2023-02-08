



Израиль восстанавливает связи с Польшей

Правительство стремится восстановить пошатнувшиеся связи Израиля с Польшей, включая возобновление школьных образовательных поездок в концентрационные лагеря в стране. Израиль также хочет, чтобы Польша вернула своего посла в посольство страны в Тель-Авиве. Варшава отозвала там своего посланника и понизила статус миссии в Израиле в 2021 году.



Во вторник вечером министр иностранных дел Эли Коэн провел беседу со своим польским коллегой Збигневом Рау. Это были первые подобные переговоры между министрами иностранных дел обеих стран за два года.



“Министры обсудили пути потепления отношений между странами, в том числе за счет завершения работы по возвращению израильских молодежных делегаций в Польшу”, – говорится в сообщении МИД Израиля. “Разговор прошел в хорошем настроении, и министры выразили желание поддерживать контакты и даже провести прямую встречу в Польше или Израиле в ближайшее время”



Польша заявила, что “рассмотрит возможность назначения нового посла Польши после длительного периода, в течение которого польского посла не было в Израиле”. Речь также шла об учебной программе для израильских подростков во время поездок в Польшу, посвященных Холокосту, организованных Министерством образования Израиля.



Отношения между Иерусалимом и Варшавой обострились после того, как в 2018 году Польша приняла закон, запрещающий говорить о причастности поляков к гибели евреев во время Второй мировой войны. Кроме того, в 2021 году Польша приняла закон, ограничивающий возможности евреев возвращать имущество , захваченное нацистскими немецкими оккупантами и оставшееся у послевоенных коммунистических правителей.



Израиль отозвал, но через год вернул посла в Польшу. Польша еще не сделала аналогичный жест.

