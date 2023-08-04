



Израиль внимательно следит за ситуацией в Эфиопии

Израиль внимательно следит за ситуацией в Эфиопии после объявления правительством чрезвычайного положения из-за обострения конфликтов.



Об этом сообщил министр алии и интеграции Израиля Офир Софер.



"Решение правительства Эфиопии объявить чрезвычайное положение подчеркивает серьезность ситуации в регионе Амхара. Мы внимательно следим за развитием событий и постоянно координируем свои действия с соответствующими органами. Безопасность всех, особенно наших граждан в регионе, имеют первостепенное значение. Я призываю всех сохранять бдительность и соблюдать рекомендации по безопасности", - подчеркнул министр.



Ранее в МИД предостерегли граждан от поездок в Эфиопию. Тем, кто находится уже там, рекомендуют не покидать свои дома.