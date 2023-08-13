



Израиль ветирует открытие Саудией палестинского консульство в Иерусалиме

Израиль заявил, что не позволит Саудовской Аравии открыть палестинское консульство в Иерусалиме после того, как 12 августа был назначен первый в истории посол в Палестине. Назначение посла произошло вопреки переговорам Саудовской Аравии с США в рамках сделки по нормализации отношений с Израилем.



Новый посол Найефа аль-Судайри вручил верительные грамоты Палестинской автономии на церемонии в Иордании, обойдя таким образом Министерство иностранных дел Израиля. Нерезидентным генеральным консулом в Иерусалиме стал двоюродный брат наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Использование слова "Иерусалим" в его названии его поста – прямой намек на признание Саудовской Аравией Иерусалима столицей Палестины, а не Израиля.



Эли Коэн, министр иностранных дел Израиля, заявил 13августа в интервью радиостанции 103FM, что "не позволит" новому послу Саудовской Аравии в Палестине открыть консульство в Иерусалиме.



Саудовская Аравия уже давно является одним из основных сторонников Палестины и ее стремления к государственности. Назначение посла рассматривается аналитиками как способ показать, что Саудовская Аравия не пойдет на уступки Израилю в отношении палестинцев в рамках нормализации отношений.



"Саудовская Аравия не будет предпринимать официальных шагов по нормализации отношений с Израилем, которые подорвут декларируемую ею же приверженность палестинскому вопросу", – считает Лина Хатиб, директор Института Ближнего Востока SOAS. "Назначение саудовского посла в Палестине является сигналом того, что эта приверженность сохраняется".



Некоторые аналитики предполагают, что назначение посла может быть способом Саудии заблаговременно сформулировать свои собственные требования к будущей сделке.

