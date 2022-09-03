



Израиль верит в успех сделки США с Ираном

Израиль верит, что США и Иран достигнут договоренностей в вопросе возобновления ядерной сделки, несмотря на то, что Вашингтон назвал последний ответ Тегерана "неконструктивным".



Информация на этот счет содержится в непубличном отчете, составленном отделом политических исследований Министерства иностранных дел, сообщает The Times of Israel.



Стоит отметить, что американская администрация со своей стороны продолжает рассматривать соглашение, как единственный способ справиться с иранской ядерной программой. Также обе стороны — США и Иран работают над усилением политической поддержки сделки до окончательного соглашения.