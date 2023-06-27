



Израиль ведет переговоры о встрече Нетаниягу с Си в Китае

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует отправиться в Китай, чтобы впервые за шесть лет встретиться с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает Times of Israel.



В последние дни страны обсуждают запланированную поездку в следующем месяце. По словам издания, ожидается, что визит премьер-министра должен послать Вашингтону сигнал о том, что у Израиля есть другие варианты политики.



Китай наращивает свое влияние на Ближнем Востоке, который в последние годы стал менее важным дипломатическим приоритетом для США. Ранее в этом месяце, во время визита президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Пекин, Си предложил провести международную мирную конференцию по израильско-палестинскому конфликту.



Китайский лидер также заявил, что готов “играть активную роль” в содействии мирным переговорам по палестинскому вопросу, которые зашли в тупик с 2014 года и не имеют очевидных политических перспектив для их продвижения.



В марте Китай помог установить потепление отношений между Ираном и Саудовской Аравией после многих лет дипломатического тупика. Соглашение показало отход от давнего нежелания Пекина вмешиваться в иностранные споры.

