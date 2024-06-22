



Израиль ужесточил безвиз – реакция посольства Украины

Израиль решил ужесточить условия безвиза для иностранцев, обязав сначала получать электронное разрешение на въезд. Новые правила вызвали критику со стороны посольств Украины и Молдовы.



В этом месяце Израиль начал тестировать систему ETA-IL, согласно которой иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд, должны сначала подавать заявку на получение разрешения на поездку. Пока это правило действует для граждан США и Германии, с 1 июля добровольно подавать заявку смогут все, а с 1 августа получение такого разрешения будет обязательным для въезда.



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Новые правила вызвали критику со стороны посольства Украины в Израиле. По мнению украинского посольства, ограничения со стороны Израиля "фактически положили конец безвизовому режиму". И Украина намерена принять ответные меры



"В ответ Украина введет аналогичные требования по предварительному согласованию для граждан Израиля, в том числе паломников. Специфика этих электронных виз рассматривается в Киеве. Эти взаимные действия повлияют на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину", - говорится в сообщении на Facebook- странице украинского посольства.

