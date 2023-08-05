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Израиль установил дипотношения с Ниуэ
05.08.2023 13:20 Алина Груднева

Израиль установил дипотношения с Ниуэ

Израиль установил дипломатические отношения крошечным островным государством в южной части Тихого океана Ниуэ.

Соглашение подписал посол Израиля Ран Яакоби, посетивший страну.

Ниуэ с населением в 1800 человек входит в состав Королевства Новой Зеландии. Основной доход граждане получают от сферы туризма и сельского хозяйства.

По словам посла, он стал первым высокопоставленным израильским дипломатом, который когда-либо посещал этот "небольшой, но красивый и дружелюбный остров".

Подписанное соглашение укрепляет связи между двумя странами и отражает общую приверженность миру и безопасности.

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