



Израиль установил дипотношения с Ниуэ

Израиль установил дипломатические отношения крошечным островным государством в южной части Тихого океана Ниуэ.



Соглашение подписал посол Израиля Ран Яакоби, посетивший страну.



Ниуэ с населением в 1800 человек входит в состав Королевства Новой Зеландии. Основной доход граждане получают от сферы туризма и сельского хозяйства.



По словам посла, он стал первым высокопоставленным израильским дипломатом, который когда-либо посещал этот "небольшой, но красивый и дружелюбный остров".



Подписанное соглашение укрепляет связи между двумя странами и отражает общую приверженность миру и безопасности.