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Израиль успешно завершил испытания ракеты Gabriel 5
21.09.2022 18:20 Александр Юзовский

Израиль успешно завершил испытания ракеты Gabriel 5

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что Израиль успешно завершил испытания новейшей противокорабельной крылатой ракеты Gabriel 5.

В ЦАХАЛе отметили, что именно эти ракеты будут обеспечивать безопасность новых ракетных катеров "Саар-6" и преимущество ВМС ЦАХАЛа в море.

Gabriel 5 входит в одноименную серию противокорабельных ракет, разработка которых началась еще в 1960-х годах.

По словам разработчиков, ракета способна поражать цели на расстоянии сотен километров при любых погодных условиях. Эксперты считают, что в мире еще нет аналогов подобной технологии.

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