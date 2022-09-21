



Израиль успешно завершил испытания ракеты Gabriel 5

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что Израиль успешно завершил испытания новейшей противокорабельной крылатой ракеты Gabriel 5.



В ЦАХАЛе отметили, что именно эти ракеты будут обеспечивать безопасность новых ракетных катеров "Саар-6" и преимущество ВМС ЦАХАЛа в море.



Gabriel 5 входит в одноименную серию противокорабельных ракет, разработка которых началась еще в 1960-х годах.



По словам разработчиков, ракета способна поражать цели на расстоянии сотен километров при любых погодных условиях. Эксперты считают, что в мире еще нет аналогов подобной технологии.