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Израиль усиливает защиту высокопоставленных сотрудников сил безопасности
24.11.2022 21:34 Ольга Белозерова

Израиль усиливает защиту высокопоставленных сотрудников сил безопасности

Израиль усиливает защиту нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников службы безопасности, особенно, когда они находятся за границей.

Этот шаг был сделан на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном, говорится в сообщении KAN.

Отмечается, что в центре внимания находятся также и бывшие высокопоставленные сотрудники "Моссада", которые в настоящее время находятся в других странах.

В офисе премьер-министра не комментировали этот отчет. 

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