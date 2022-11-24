



Израиль усиливает защиту высокопоставленных сотрудников сил безопасности

Израиль усиливает защиту нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников службы безопасности, особенно, когда они находятся за границей.



Этот шаг был сделан на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном, говорится в сообщении KAN.



Отмечается, что в центре внимания находятся также и бывшие высокопоставленные сотрудники "Моссада", которые в настоящее время находятся в других странах.



В офисе премьер-министра не комментировали этот отчет.