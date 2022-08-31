



Израиль: Управление ООН по правам человека - рупор ПА

Израиль выступил с резкой критикой в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, обвинив ее офис в том, что он является "рупором Палестинской автономии".



Израильская миссия при ООН в Женеве, где расположен основной офис Бачелет, заявила: "Беглый взгляд на веб-сайт или страницу Facebook Управления ООН по правам человека в Рамалле отражает эту неудобную правду".



Израиль, напомнил, что он разорвал свои связи с офисом Бачелет в 2020 году, после того как она опубликовала "черный список" компаний, которые сотрудничали с израильтянами и еврейскими организациями, расположенными в поселениях Иудеи и Самарии, в восточном Иерусалиме и на Голанских высотах.



Во вторник Бачелет выступила с обвинениями в адрес Израиля за то, что тот не выдает визы ее сотрудникам, которым необходимо либо посещать Израиль и территории ПА, либо находиться там.



Бачелет объяснила, что в 2020 году у 15 международных сотрудников "моего офиса в ПА - который работает в стране уже 26 лет - не было другого выбора, кроме как уехать... последующие запросы на визы и продление виз остаются без ответа уже два года".



"Я пыталась найти выход из этой ситуации, но Израиль по-прежнему отказывается идти на контакт", - сказала она.



Израиль не проявил добросовестности при рассмотрении заявлений на получение визы, сказала Бачелет, добавив, что она призвала правительство "выполнить свои международные обязательства в этом отношении".