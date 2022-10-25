



Израиль уничтожил 90% военной инфраструктуры Ирана и “Хизбаллы” в Сирии

Израильская армия сообщила о том, что уничтожила 90% военной инфраструктуры Ирана и “Хизбаллы” в Сирии. Также в воскресенье, 23 октября, российский Центр примирения в Сирии сообщил, что в результате израильского обстрела, направленного на окраины Дамаска, поражен радар YLC-6M Сил ПВО и взлетно-посадочная полоса аэропорта Аль-Димас на западе Дамаска.



По словам официальных лиц, удар “нанес серьезный ущерб маршрутам контрабанды оружия Ирана с моря, воздуха и даже по суше из Ирана в Сирию. Способности сирийской армии производить оружие и боеприпасы также пострадали, поскольку иранцы и “Хизбалла” использовали одни и те же заводы для производства своего оружия. За последние годы Израилю удалось почти полностью ограничить возможности Ирана поставлять оружие в Сирию”.



Последние израильские атаки были сосредоточены на Центре научных исследований, расположенном в городе Масиаф, где Иран производит передовые ракеты и другое оружие.

