



Израиль: Украина может получить вооружение в случае поставки Ираном ракет РФ

Израиль отреагировал на возможную закупку Россией иранских баллистических ракет. Глава Штаба национальной безопасности Израиля Эяль Хулата пригрозил, что Иерусалим в ответ готов начать поставки вооружения Украине. Такое заявление он сделал на форуме в Бахрейне.



Представитель израильского внешнеполитического ведомства в беседе с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым заявил протест по использованию российскими оккупационными войсками в Украине иранских беспилотников.



Он также предостерег Россию от закупки иранских ракет, заявив, что в таком случае Украина может получить ракеты от Израиля.



Победа на выборах в Кнессет Беньямина Нетаниягу спровоцировала слухи о том, что позиция страны по поставкам вооружения для украинской армии, борющейся с полномасштабным российским вторжением, может измениться. Такие предпосылки связаны с тем, что новый лидер в предвыборной кампании заявил, что рассмотрит возможность пересмотра этой политики. Президент Украины Владимир Зеленский также высказался об углублении сотрудничества с Нетаньяху.



Теперь Израиль начал подавать определенные сигналы по этому поводу.



Пока Израиль по просьбе США согласился профинансировать миллионную закупку “стратегического оборудования” для Украины. Какое оборудование было закуплено – пока не сообщается, однако точно известно, что оно будет передано Украине через одну из стран-членов НАТО.

